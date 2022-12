Carlyle Group : des difficultés pour lever 22 milliards de dollars pour son plus important fonds

(Boursier.com) — Carlyle Group aurait du mal à lever les 22 milliards de dollars qu'il avait ciblés comme son plus gros fonds, a rapporté ce mercredi le Financial Times, citant trois sources selon lesquelles la date butoir de mars 2023 ne pourrait sans doute pas être tenue. La firme aurait demandé à ses investisseurs une prolongation jusqu'à fin août car elle devrait manquer cet objectif de mars 2023 pour lever des fonds, indique le FT. Le rapport, citant l'une des personnes, a indiqué que Carlyle avait jusqu'à présent recueilli environ 17 milliards de dollars pour le fonds. La société a par ailleurs levé plus de trois milliards d'euros (3,2 milliards de dollars) pour un fonds technologique paneuropéen, rappelle Reuters. En août, l'agence avait aussi rapporté, citant des sources, que Carlyle explorait un nouveau fonds de 8,5 milliards de dollars axé sur l'Asie qui visait sa première clôture dans les deux mois.