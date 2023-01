Carlyle entre en négociations exclusives pour investir dans le Groupe Lacour

(Boursier.com) — Le groupe Carlyle, société d'investissement internationale, annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives pour acquérir une part majoritaire dans le Groupe Lacour, leader français de l'édition de logiciels à destination des professionnels de l'après-vente automobile. Les détails financiers de la transaction restent confidentiels. Fondé en 1985 et basé à Saint-Doulchard en France, Lacour est un éditeur de solutions logicielles de premier plan.

Lacour a développé une suite complète de software pour les opérations liées à la réparation et à la maintenance des véhicules, comprenant la gestion du processus et de la documentation, l'évaluation des coûts et du temps de travail, la gestion des approvisionnements ainsi qu'une très vaste base de données sur les pièces détachées des différents modèles du parc automobile. Lacour compte plus de 300 employés et une base diversifiée de plus de 6.000 clients, composée d'ateliers de réparation automobile indépendants et de réseaux d'ateliers de réparation, de concessionnaires automobiles, de vitriers, d'experts en sinistres, d'assureurs et de gestionnaires de flotte. Lacour entretient des relations étroites avec les principales grandes marques automobiles, les fabricants de peinture, les fournisseurs et distributeurs du secteur.

La plateforme Carlyle Europe Technology Partners (" CETP ") aura pour objectif de soutenir la croissance de Lacour en tant que fournisseur de solutions logicielles et de constituer une offre "one-stop shop" à destination des professionnels de l'après-vente automobile, en pénétrant davantage son marché existant et de nouveaux segments de marché, et en élargissant sa suite logicielle, ses fonctionnalités et son offre de services complémentaires. Lacour s'appuiera sur une forte 'R&D', la fourniture en mode SaaS récemment mise en place de ses logiciels Iris et Mosaic, et ses modules d'intelligence artificielle, pour créer des opportunités de croissance et surtout assister davantage les clients de Lacour dans leurs métiers avec une offre complète de services à valeur ajoutée. L'objectif est de continuer à développer un leader dans sa catégorie à la pointe de l'innovation, diffuser les meilleures pratiques commerciales à travers le groupe, et se développer à l'international principalement en Europe.