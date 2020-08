Carlsberg anticipe un repli de 10 à 15% de son bénéfice opérationnel en 2020

(Boursier.com) — Carlsberg fait état de résultats semestriels en retrait mais plutôt résilients par rapport à ses principaux concurrents. Le brasseur danois a ainsi fait état d'un bénéfice net de 2,86 milliards de couronnes, en repli de 7,3%, pour des revenus de 28,83 MdsC, en baisse de 11,6% en organique. Le bénéfice net ajusté a atteint 2,87 MdsC, quasi stable sur un an.

Le 2 avril, le groupe avait suspendu ses perspectives pour 2020 en raison de l'incertitude considérablement accrue concernant l'impact de la pandémie de Covid-19 sur ses résultats. Bien que la situation reste volatile et incertaine sur nombre de nos marchés, le management indique désormais anticiper un repli de 10 à 15% de son bénéfice opérationnel, sur une base organique.

Le troisième brasseur mondial après Anheuser Busch InBev et Heineken a souligné que le marché chinois, son plus gros en volume, avait bien commencé le troisième trimestre, mais que les ventes avaient été affectées plus récemment, certaines régions du pays ayant été soumises à de nouvelles mesures de confinement. En Europe occidentale, les ventes dans les bars et restaurants se redressent progressivement mais ne devraient pas revenir à des niveaux normaux cette année.