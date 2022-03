Care Property Invest signe l'accord pour l'acquisition d'un centre de services de soins et de logement irlandaise

(Boursier.com) — Afin de poursuivre sa stratégie de croissance en Irlande, Care Property Invest a signé aujourd'hui l'accord sous conditions suspensives pour son deuxième projet sur ce marché. "Elm Green Nursing Home", situé à New Dunsink, dans le comté de Dublin, comprend un centre de services de soins et de logement accueillant 120 personnes et 27 logements à assistance.