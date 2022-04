Care Property Invest : actif en Irlande

(Boursier.com) — Vendredi dernier, Care Property Invest a acquis un portefeuille de trois résidences de services de soins et de logement irlandaises existantes et entièrement opérationnelles. Il s'agit plus précisément des projets "Ratoath Manor Nursing Home" à Meath (comté de Meath , "Dunlavin Nursing Home" à Dunlavin (comté de Wicklow), et "Leeson Park Nursing Home" à Ranelagh (comté de Dublin).

Au total Care Property Invest a acquis ces biens immobiliers de soins de santé irlandais pour un montant total d'environ 33 millions d'euros.