Cardinal Health : bon point ?

(Boursier.com) — Cardinal Health, le groupe américain de santé, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2023 des comptes en haut de fourchette. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 13% pour atteindre 53,5 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation GAAP du quatrième trimestre a été de 137 millions de dollars et la perte diluée par action GAAP de 0,25$. Le bénéfice d'exploitation non-GAAP du quatrième trimestre a augmenté de 24% à 560 millions de dollars et le bpa dilué non-GAAP a progressé de 48% à 1,55$. Le bénéfice du secteur pharmaceutique au quatrième trimestre a augmenté de 12% à 504 millions de dollars et le bénéfice du secteur médical a progressé à 82 millions de dollars. Le groupe a généré à la fois des flux de trésorerie d'exploitation et des flux de trésorerie disponibles ajustés de 2,8 milliards de dollars et a restitué plus de 2,5 milliards de dollars aux actionnaires au cours de l'exercice 2023. Les prévisions de bpa ajusté pour l'exercice 2024 sont quant à elles relevées entre 6,50 et 6,75$.