Carbios : vif intérêt pour la levée de fonds

(Boursier.com) — Carbios annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant brut d'environ 141 millions d'euros après exercice total de la clause d'extension. L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission de 5.558.695 actions nouvelles au prix de souscription de 25,32 euros par action nouvelle.

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 7 juillet, la demande totale a porté sur 6.827.273 actions nouvelles, soit un taux de sursouscription de 141,2%.

Le produit net de l'émission est principalement destiné à financer à hauteur d'environ 85% du montant initial de l'offre, la construction de la première usine dont la capacité de traitement est estimée à 50.000 tonnes par an et pour laquelle l'investissement est estimé à environ 230 ME. A cet égard, il est précisé que la part de l'investissement dans la première usine non financée grâce au produit net de l'émission le serait grâce aux financements à recevoir d'Indorama Ventures (environ 110 ME), aux subventions de l'Etat français (30 ME) et de la Région Grand-Est (12,5 ME) et par une partie de la trésorerie disponible de la société (83 ME au 31 mai 2023).

Le solde du produit net de l'émission, représentant environ 15% du montant intial de l'offre, complété du produit net issu de l'exercice total de la clause d'extension, sera utilisé pour financer les dépenses liées à ses activités de R&D propres au PET et pour accélérer le déploiement de ses activités de recherche pour d'autres polymères et/ou d'autres applications de ses technologies.

"Le succès de cette opération, la plus importante réalisée sur Euronext Growth depuis 2015, est à la mesure de l'enjeu auquel nous faisons face collectivement : lutter contre la pollution plastique. Grâce au soutien de nos actionnaires et ces nouvelles ressources, nous allons pouvoir construire et opérer la première usine au monde de biorecyclage du PET et étendre les bénéfices de notre technologie à tous types de plastiques. Fort d'une offre technologique propriétaire protégée au niveau mondial, Carbios entend devenir un leader sur le marché en pleine croissance du PET recyclé. Je tiens à remercier tous nos actionnaires historiques et nouveaux qui nous ont témoigné leur confiance pour porter ce projet source de création de valeur économique et environnementale", commente Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris des actions nouvelles interviendront le 13 juillet. Elles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la société. Ces actions seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0011648716.