Carbios : va améliorer la recyclabilité des fibres des marques On, Patagonia, Puma, et Salomon

(Boursier.com) — Carbios a signé un accord avec On, Patagonia, Puma, et Salomon, en vue de développer des solutions augmentant la recyclabilité et la circularité de leurs produits.

Cet accord, d'une durée de 2 ans, aura notamment pour objectif d'accélérer le lancement de la technologie unique de biorecyclage de Carbios qui constitue une avancée majeure pour l'industrie du textile. Carbios et les 4 sociétés vont également mener des recherches sur la façon dont les produits peuvent être recyclés, évaluer le développement de solutions de collecte des articles usagés en polyester et tester des technologies de tri et de traitement. Il s'agira également de consolider des données sur le recyclage "de la fibre à la fibre" ainsi que sur les modèles de circularité.

Les 4 marques partagent un défi commun : leurs objectifs ambitieux de développement durable ne peuvent être que partiellement atteints avec les technologies de recyclage conventionnelles, qui portent principalement sur le recyclage de la bouteille à la fibre. Les réglementations futures nécessiteront davantage de circularité dans le packaging et le textile. Pourtant, le marché s'accorde sur le fait qu'il y aura bientôt pénurie de bouteilles en PET puisqu'elles seront utilisées pour la production circulaire de packaging alimentaires et boissons.

Le procédé innovant développé par Carbios constitue une vraie rupture pour le recyclage des fibres polyester (PET) qui, seules ou associées à d'autres fibres, sont largement utilisées dans les secteurs de l'habillement, de la chaussure et des articles de sport. Le polyester PET est la principale fibre dans l'industrie textile avec 52 millions de tonnes produites, dépassant même le coton avec 23 millions1. Le procédé de biorecyclage utilise une enzyme capable d'extraire de façon sélective le polyester et de le régénérer afin de retrouver une fibre vierge. Cette technologie révolutionnaire permet de déconstruire le polyester PET présent dans l'ensemble des déchets textiles qui ne peuvent pas être recyclés avec les technologies actuelles.