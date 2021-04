Carbios : une trésorerie pour poursuivre ses développements au-delà des 12 prochains mois

Carbios : une trésorerie pour poursuivre ses développements au-delà des 12 prochains mois









(Boursier.com) — Carbios dévoile un résultat d'exploitation 2020 qui s'établit à -6,82 ME et un résultat net à -6,15 ME, après prise en compte du Crédit d'Impôt Recherche pour 1 488 KE, contre -4,54 ME et -3,75 ME en 2019.

Les fonds propres de Carbios s'élèvent à 45 135 KE en 2020 contre 22 005 KE à fin 2019. Cette situation s'explique principalement par l'augmentation de capital de 27 000 KE réalisée avec succès en juillet 2020.

Bénéficiant du second versement de l'ADEME au titre du projet CE-PET et des 27 millions d'euros de fonds levés au cours de l'exercice, Carbios dispose d'une trésorerie nette au 31 décembre 2020 s'élevant à 29 millions d'euros, permettant de poursuivre les développements en cours au-delà des 12 prochains mois.

Carbios confirme son ambition de mise sur le marché en 2025 de PET recyclé issu de son procédé de recyclage enzymatique.