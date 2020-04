Carbios : une publication dans Nature

Carbios : une publication dans Nature









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carbios annonce la publication d'un article sur sa technologie de recyclage enzymatique dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Cette publication souligne le caractère novateur du procédé propriétaire de Carbios pour la transformation des déchets plastiques en nouvelles bouteilles : une avancée vers l'économie circulaire pour préserver durablement notre planète.

L'article décrit le développement d'une nouvelle enzyme capable de dépolymériser par voie biologique tous les déchets plastiques en polyéthylène téréphtalate (PET), suivi d'un recyclage en nouvelles bouteilles d'une grande efficacité. Le PET est un des polymères thermoplastiques les plus courants du marché. Il est utilisé pour fabriquer des bouteilles, des fibres textiles polyesters, des emballages alimentaires ainsi que divers composants thermoformés. Le développement de cette nouvelle enzyme qui constitue une première mondiale, place la technologie de Carbios comme étant une solution de premier plan pour engager une véritable transition vers l'économie circulaire et ainsi mieux préserver nos océans et la planète de la pollution plastique. Elle ouvre également la voie au recyclage des fibres en PET, prochain défi pour garantir aux générations futures un monde plus respectueux de l'environnement.