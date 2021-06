Carbios : sélectionnée comme l'une des Techpioneers par le World Economic Forum

Carbios : sélectionnée comme l'une des Techpioneers par le World Economic Forum









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carbios est l'un des 100 'Techpioneers' retenus par le World Economic Forum. Le Directeur général délégué de Carbios, Martin Stephan, sera invité à participer aux prochains événements et discussions du World Economic Forum. Carbios contribuera également aux initiatives du Forum au cours des deux prochaines années, en travaillant aux côtés des leaders mondiaux pour aider à résoudre les problèmes clés de l'industrie et de la société.

Les Techpioneers sélectionnés par le World Economic Forum sont des entreprises en pleine croissance, présentes dans le monde entier. Elles développent des innovations et utilisent des nouvelles technologies ayant un impact significatif notamment sur les entreprises, la société et l'environnement. Elles façonnent ainsi les secteurs de la santé, du commerce de détail, etc..

Carbios, qui développe un procédé biologique permettant de recycler à l'infini les déchets plastiques et textiles en PET, ouvre de nouvelles voies durables et compétitives pour une gestion vertueuse du cycle de vie des matières plastiques et textiles. Grâce à sa technologie de recyclage enzymatique, Carbios apporte une solution industrielle et durable au recyclage des plastiques et textiles en PET (le polymère le plus utilisé dans les bouteilles, les barquettes et les textiles en polyester). Contrairement aux procédés conventionnels, l'innovation de Carbios permet la production PET 100% recyclé et 100% recyclable, sans perte de qualité.

Rappelons que les Techpioneers ont été sélectionnés sur des critères tels que l'innovation, l'impact, le leadership ainsi que la pertinence de l'entreprise avec les plateformes du World Economic Forum.