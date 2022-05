Carbios se dote des compétences pour réussir son expansion industrielle

(Boursier.com) — Carbios , société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce la nomination de Lionel Arras, Directeur du Développement Industriel, et de Mathieu Berthoud, Directeur Sourcing et Affaires publiques à son Comité Exécutif. Afin d'accompagner la croissance industrielle de la technologie de recyclage enzymatique du PET, Lionel Arras a rejoint en 2021 les équipes de Carbios en tant que Directeur du Développement Industriel. Il a été nommé au Comité Exécutif de la Société le 2 mai dernier. Ingénieur diplômé de l'ENSIC Nancy et titulaire d'un MBA de l'Ecole de Management de Lyon, Lionel Arras a plus de 25 ans d'expériences dans le domaine de l'ingénierie de procédés et de l'industrie chimique. Chez Carbios, il est aujourd'hui à la tête d'une équipe d'une cinquantaine de personnes mobilisées autour de trois grands pôles, à savoir le démonstrateur industriel inauguré en septembre dernier à Clermont-Ferrand, le développement technologique et le projet de la première Unité de Référence installée sur le site d'Indorama Ventures à Longlaville, en Meurthe-et-Moselle.

Lionel Arras, Directeur du Développement Industriel de Carbios, commente : "Après le démarrage réussi de notre démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand, nous poursuivons notre montée en échelle avec la construction de la première usine de recyclage enzymatique au monde à Longlaville, en France. Son démarrage, prévu pour début 2025, permettra de traiter 50 000 tonnes de déchets PET post-consommation, l'équivalent de 2 milliards de bouteilles. C'est une grande fierté pour moi de pouvoir accompagner Carbios dans cette phase stratégique de son développement".

Mathieu Berthoud rejoindra Carbios en tant que Directeur Sourcing et Affaires publiques le 1er juin 2022. Fort de plus de 30 ans d'expériences, dont 10 années passées chez Rhodia (aujourd'hui Solvay) et plus de 20 ans chez Suez, dans divers postes de développement commercial ou de direction générale de filiale, il était dernièrement Directeur Technique et Performance des activités recyclage et valorisation du groupe. De formation scientifique universitaire, il est également titulaire d'un MBA d'HEC Paris. En rejoignant Carbios, il sera notamment chargé de sécuriser l'approvisionnement de déchets en PET de la future usine de référence de Longlaville puis des autres sites industriels qui suivront ainsi que des affaires publiques de la Société.