Carbios : résiliation de la Lettre d'Intention avec Equipolymers

(Boursier.com) — Carbios prend acte de la résiliation, en date du 28 avril, de la Lettre d'Intention non-exclusive et non-engageante avec Equipolymers annoncée le 6 avril 2021.

Carbios confirme rester engagée dans des discussions, annoncées le 26 avril, avec le producteur majeur de PET dans le but de sélectionner le site le plus adapté pour construire cette première unité industrielle et commerciale.

Carbios confirme son intention de construction d'une unité de référence inédite une fois la sélection du site terminée en 2022.