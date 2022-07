Carbios renforce son leadership mondial dans le biorecyclage des plastiques et des textiles

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement de solutions enzymatiques pour la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce la publication d'un article intitulé "An NMR look at an engineered PET depolymerase" dans la revue scientifique internationale Biophysical Journal.

Les scientifiques de Carbios et de son partenaire de renom, Toulouse Biotechnology Institute (TBI) sont à la pointe de la recherche en enzymologie et innovent chaque jour afin d'optimiser la fin de vie des plastiques et des textiles.

L'article décrit l'utilisation de la spectrométrie par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) pour étudier la stabilité thermique des enzymes de dépolymérisation du PET et le mécanisme d'adsorption de l'enzyme sur le polymère.

Cette approche novatrice qui a nécessité des mois de développement est une première mondiale et ouvre de nouvelles voies d'amélioration de ces enzymes. Cette publication conforte l'avance internationale de Carbios sur le développement des enzymes les plus performantes pour la dépolymérisation et le recyclage des plastiques.