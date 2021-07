Carbios renforce son Conseil d'administration et son Comité exécutif

(Boursier.com) — Carbios annonce la nomination de Mieke Jacobs, de Vincent Kamel, de BOLD, Business Opportunities for L'Oréal Development et de Michelin Ventures à son Conseil d'administration, ainsi que la nomination de Lise Lucchesi et Vanina Varlamoff à son Comité exécutif.

Carbios renforce son Conseil d'administration par la nomination de Mieke Jacobs et Vincent Kamel.

Précédemment Censeurs, BOLD, Business Opportunities for L'Oréal Development représenté par Laurent Schmitt, et Michelin Ventures représenté par Nicolas Seeboth, rejoignent également le Conseil d'administration de Carbios en qualité d'administrateurs. A l'issue de la dernière augmentation de capital, ces deux fonds détiennent respectivement 5,91% et 4,36 % et du capital de Carbios.

Parallèlement, Jean-Claude Lumaret (Directeur Général) nomme au Comité Exécutif aux côtés de Martin Stephan (Directeur Général délégué), Alain Marty (Directeur Scientifique) et Kader Hidra, (Directeur Financier), Lise Lucchesi (Directrice de la Propriété Intellectuelle) et Vanina Varlamoff (Directrice des Affaires Juridiques et des Ressources Humaines). Leurs expertises respectives permettront d'accompagner les ambitions de Carbios et de répondre efficacement aux priorités de la Société en matière de déploiement industriel