Carbios renforce son Comité Exécutif

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce le renforcement de son équipe dirigeante avec la nomination de Martine BRISSET en qualité de "Senior Vice President" depuis le 1er janvier 2023.

À ce titre, elle dirige l'activité biodégradation et supervise les fonctions support Ressources Humaines, Juridique, Réglementaire, Gestion de projets, et QHSE. Martine BRISSET rejoint le Comité Exécutif du Groupe de même que Delphine DENOIZÉ qui conserve par ailleurs sa mission de Directrice du Financement de l'Innovation, Affaires Réglementaires et ACV, et dont l'équipe se renforce.

"Depuis six mois, nous avons accéléré la croissance de nos équipes pour réussir notre développement ambitieux et je suis très heureux de nommer Martine et Delphine au Comité Exécutif," a commenté Emmanuel LADENT, Directeur Général de Carbios. "Leurs expériences avérées, notamment au sein du groupe Carbios, viennent consolider l'expertise de l'équipe dirigeante, et renforcer la diversité des compétences nécessaires en cette année charnière d'industrialisation et de commercialisation de nos technologies."

Martine BRISSET, "Senior Vice President" de Carbios, souligne : " Après avoir piloté la production de milliers de tonnes de plastique destinées principalement au secteur de l'emballage, je me concentre désormais sur la réduction de la pollution plastique avec nos solutions de biodégradation et de biorecyclage. Je suis très enthousiaste de relever ce défi génial et passionnant, porteur d'avenir et de sens industriel."

Martine Brisset a plus de 30 ans d'expérience de Direction Générale au sein de grands groupes internationaux dans l'industrie du packaging plastique et papier, notamment chez Amcor, Huhtamaki, Linpac et Klockner Pentaplast. Depuis 2021, elle a occupé la fonction de Directrice Générale de Carbiolice afin de réussir l'intégration de cette filiale à fort potentiel en charge de la biodégradation au sein du Groupe Carbios. Dans son nouveau poste de "Senior Vice President" de Carbios, sa principale mission sera de réussir le déploiement commercial de la technologie de biodégradation, faciliter l'internationalisation des activités de Carbios, organiser la formation et le recrutement des collaborateurs du groupe. Avec de nombreux nouveaux talents à recruter dans tous les domaines en 2023, l'attractivité du Groupe sera un sujet majeur.

Delphine DENOIZÉ, Directrice du Financement de l'Innovation, Affaires Réglementaires et ACV, commente : "Ce qui me motive, c'est la satisfaction de voir une idée devenir projet puis réalité. Chez Carbios, tous nos projets sont porteurs d'un réel bénéfice environnemental et c'est bien cet enjeu qui met la passion au coeur de mon travail. Mon arrivée au Comité Exécutif me permettra d'accompagner ces projets avec encore plus de force, à la fois dans leur structuration, leur financement mais également la validation de leur conformité réglementaire et de leur performance environnementale."

Après plusieurs années passées dans l'innovation au sein du monde agricole, c'est au Pôle de compétitivité Céréales Vallées que Delphine DENOIZÉ découvre et assiste à la création de Carbios. Celle-ci rejoint la Société en 2016 et compte parmi les vingt premiers salariés du Groupe. D'abord en charge du Financement de l'Innovation et de la Réglementation, puis Chef de Projet pour le biorecyclage du PET, elle accompagne les projets de la Société. Ses responsabilités incluent les financements publics français et européens de l'innovation, la validation de la conformité des procédés et des produits vis-à-vis des différentes réglementations à travers le monde, au même titre que l'évaluation de leur impact environnemental au travers d'outils tels que l'Analyse du Cycle de Vie.