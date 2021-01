Carbios renforce significativement son portefeuille de brevets

Carbios , société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, fait le bilan sur son portefeuille de brevets pour l'année 2020.

Depuis sa création, Carbios sécurise et renforce continuellement son portefeuille de Propriété Intellectuelle en protégeant ses principales innovations de recherche et développements industriels. Le portefeuille de Carbios comprend, à fin 2020, 38 familles de brevets dont 18 protègent son procédé de recyclage, ainsi que les enzymes propriétaires associées dégradant le PET.

En 2020, le portefeuille de la Société s'est enrichi de 4 nouvelles familles de brevets sur de nouvelles enzymes PET optimisées, consolidant significativement sa position de pionnier sur l'identification, le développement et l'optimisation d'enzymes de dégradation des polymères plastiques et textiles.

Lise Lucchesi, Directrice de la Propriété Intellectuelle de Carbios : "2020 fût une année forte en actualités pour Carbios ! Après la reconnaissance scientifique de notre technologie de recyclage enzymatique du PET par la prestigieuse revue Nature, la délivrance de ces brevets à l'international valide le caractère innovant et majeur de notre approche et confirme notre avance technologique dans le développement de solutions durables pour la gestion du cycle de vie des matériaux plastiques et textiles."

Onze brevets ont été délivrés sur l'ensemble des thématiques de la Société en 2020 (dont 7 aux États-Unis), portant à 33 le nombre de brevets délivrés dans le portefeuille Carbios. Deux brevets ont été notamment délivrés aux Etats-Unis sur les enzymes PET décrites dans la revue Nature.

Parallèlement, Carbios a complété la couverture de sa famille de brevets historique sur le procédé de recyclage enzymatique du PET avec de nouvelles délivrances au Canada, en Chine et en Inde (celles-ci viennent s'ajouter aux délivrances déjà obtenues aux États-Unis, en Europe et au Japon).

Le vaste portefeuille de brevets de Carbios est une indication du rôle de premier plan que la Société joue à l'échelle mondiale dans le recyclage enzymatique des déchets plastiques et fibres à base de PET. En enrichissant son capital immatériel, Carbios assure ainsi à ses partenaires industriels actuels et futurs un avantage stratégique concurrentiel sur des marchés clés.

Prof. Dr. Uwe T. Bornscheuer, membre du Conseil Scientifique de Carbios, a déclaré : "Je me réjouis des avancées majeures réalisées dans le développement du premier procédé de recyclage enzymatique hautement efficace développé par Carbios et ses partenaires. Cette innovation est désormais renforcée par les derniers brevets délivrés. Je suis convaincu que ces réalisations et inventions représentent une excellente base pour l'économie circulaire de ce polyester largement utilisé, le PET."