Carbios renforce sa position dans les technologies de biodégradation des polymères

(Boursier.com) — Carbios , société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce aujourd'hui l'acquisition, auprès du fonds SPI dont la société de gestion est Bpifrance Investissement, de l'intégralité de sa participation de 37,29% au capital de Carbiolice.

Depuis la création de Carbiolice en 2016, la collaboration étroite entre Carbios et le fonds SPI a permis le développement industriel d'une solution unique : la création d'une nouvelle génération de plastiques à base de PLA 100% compostables en conditions universelles (compostage industriel, domestique ou méthanisation). Cette innovation permet de résoudre un des principaux problèmes posés par la fin de vie des plastiques : la pollution de notre environnement. Ce procédé développé par Carbios consiste à introduire, à l'intérieur des matériaux plastiques, des enzymes pour les rendre 100% biodégradables. Cette technologie qui, en 2016, a fait l'objet d'une concession de licence auprès de la société Carbiolice, est mise en oeuvre sous la forme d'un additif enzymatique, appelé Evanesto. Celui-ci s'intègre facilement aux procédés conventionnels de fabrication des plastiques et des emballages.

Ce rachat témoigne de la confiance portée par Carbios dans la capacité de développement de Carbiolice. Elle conforte par ailleurs l'ambition de Carbios de se positionner comme le leader mondial des technologies biologiques pour repenser la fin de vie des plastiques et des fibres synthétiques.

"Je tiens à remercier le fonds SPI pour cette association fructueuse. Leur accompagnement et soutien a permis le développement d'une biotech industrielle parmi les plus innovantes d'Europe dans le domaine des emballages plastiques compostables. L'acquisition de la participation du fonds SPI dans Carbiolice par Carbios est cohérente avec notre volonté de renforcer la création de valeur pour nos actionnaires. Nous sommes convaincus que cette opération permettra de soutenir la commercialisation d'Evanesto et d'étendre, au niveau mondial, l'application de cette technologie à d'autres polymères et d'autres applications" précise Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios.