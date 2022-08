Carbios : remise du 'Biocat Award' à son Directeur Scientifique, le Professeur Alain Marty

(Boursier.com) — Carbios , société pionnière dans le développement de solutions dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, est fière d'annoncer la remise du 'Biocat Award' à son Directeur Scientifique, le Professeur Alain Marty, dans la catégorie "Industrie".

Ce prix est considéré comme l'un des prix les plus prestigieux dans le secteur des biotechnologies. Le Professeur Alain Marty est ainsi distingué pour ses réalisations majeures dans le domaine du recyclage enzymatique des plastiques et fibres PET. Ce prix récompense en particulier ses travaux de recherche menés sur l'optimisation enzymatique et la mise à profit de la spécificité exceptionnelle des enzymes au service de l'économie circulaire des plastiques. Depuis 2004, ce prix est décerné à des scientifiques qui se sont distingués par des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la biocatalyse.

Le prix Biocat a été remis dans le cadre du 10ème Congrès international de la biocatalyse (Biocat) qui s'est déroulé du 28 au 30 août 2022 à l'Université technique de Hambourg (TUHH). Plus de 370 participants intervenant dans les domaines de la science et de l'industrie, originaires de plus de 33 nations, y ont participé. Le Professeur Alain Marty a également eu l'honneur de donner la conférence inaugurale de ce congrès.

Professeur Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios, commente : "Je suis très honoré de recevoir ce prix. C'est une grande fierté de voir les travaux menés par nos équipes de recherche et l'ensemble de nos partenaires reconnus par nos pairs. Je tiens à remercier les chercheurs de TBI et de Carbios pour le travail accompli conjointement afin d'apporter une solution durable à la fin de vie des plastiques et textiles."