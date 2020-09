Carbios regroupe ses installations sur un site Michelin à Clermont-Ferrand

Crédit photo © Carbios

(Boursier.com) — Carbios regroupe ses équipes sur un même site appartenant au Groupe Michelin, et situé à proximité des installations clermontoises de Carbios. Les bâtiments mis à disposition de Carbios permettront d'accueillir l'ensemble des activités de la société réparties à ce jour sur plusieurs sites et en particulier, le laboratoire de développement, le pilote et le démonstrateur industriel de sa technologie de recyclage enzymatique des plastiques et fibres en PET.

Ce regroupement favorisera les synergies opérationnelles de la société pour conduire le développement de ses projets et assurer leur optimisation technologique et économique.

Cette décision stratégique, conforte les ambitions de Carbios de se positionner comme le leader mondial des technologies biologiques pour la fin de vie des plastiques et des fibres synthétiques. La qualité des infrastructures permettra à Carbios d'améliorer le profil de risques associé à la phase de démonstration industrielle en maîtrisant les coûts et les délais , explique le management.

Les équipes opérationnelles regroupées sur un même site bénéficieront ainsi d'un environnement optimal, afin de mener à bien l'industrialisation de la technologie Carbios. Initialement prévu sur la commune de Saint-Fons dans la vallée du Rhône, le démonstrateur industriel, désormais intégré sur un nouveau site, devrait être opérationnel dès septembre 2021 versus juin 2021.

Ce regroupement permet de confirmer l'objectif de Carbios des premières concessions de licences d'exploitation attendues à horizon 2023 et une meilleure intégration des partenaires actuels et futurs de la société , estime Carbios.