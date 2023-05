Carbios reconnue comme start-up phare du 'French Green' lors du Sommet 'Choose France'

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, a été sélectionnée parmi les 22.000 start-up de l'écosystème French Tech pour représenter l'innovation française au 6ème Sommet "Choose France".

"Choose France" est un sommet international du business dédié à l'attractivité de la France, une initiative d'Emmanuel Macron, Président de la République française. Seulement dix entreprises, dont Carbios, exposent leurs nouvelles technologies au Château de Versailles. À cette occasion, Carbios annonce avoir rejoint la communauté du Coq Vert lancée par Bpifrance en partenariat avec l'ADEME et le Ministère de la transition écologique, pour échanger entre dirigeants engagés et avancer son déploiement international.

"Avec l'INRAE, nous avons choisi de mettre Carbios en avant lors du sommet "Choose France" comme un symbole du dynamisme économique français" a commenté Philippe Gassmann, Secrétaire Général Choose France 2023 (Direction générale du Trésor, MEFSIN). "Avec ses biotechnologies innovantes "Made in France" qui font entrer les plastiques dans l'économie circulaire, Carbios illustre la richesse de l'écosystème français des cleantechs. Je la remercie d'avoir bien voulu jouer ainsi le rôle d'ambassadeur de cet écosystème auprès des 200 invités étrangers à cette 6ème édition du Sommet Choose France dont le thème est : Investir pour un avenir durable" soulignent Emmanuel Ladent, Directeur Général, et Alain Marty, Directeur Scientifique, représentent Carbios à Choose France.

"Carbios est honorée d'avoir été sélectionnée par l'Elysée à l'occasion de "Choose France". Ce sommet international permet des rencontres entre le Président de la République, les membres du gouvernement et les dirigeants de grands groupes étrangers et français afin d'échanger sur les ambitions économiques et d'attractivité de la France" commente Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios. "Carbios est en plein déploiement industriel avec une première usine prévue dans la Région Grand Est, et en déploiement commercial à l'international de nos procédés. Nous sommes très reconnaissants du soutien de l'État français en cette période stratégique pour l'entreprise."