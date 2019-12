Carbios : reçoit 1,4 ME de l'Ademe

(Boursier.com) — Carbios a validé avec succès la première étape clé du projet CE-PET et a perçu à ce titre en 2019 un montant total de 1,4 million d'euros du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA) opéré par l'Ademe (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).

Ce projet CE-PET, dont Carbios est chef de file, vise à accélérer la montée en puissance du projet industriel et commercial de la Société dans le domaine du biorecyclage des déchets plastiques et fibres en PET. À cet effet, Carbios et son partenaire académique TWB travaillent au développement de nouvelles enzymes dont l'activité, la thermostabilité et l'adsorption sur le polymère seront améliorées de manière à assurer la meilleure productivité possible de l'étape de dépolymérisation et à adapter pleinement le procédé de recyclage enzymatique aux fibres de polyester en PET. Dans le cadre de ce projet, Carbios s'attache également à optimiser au stade pilote les étapes de prétraitement des déchets (plastiques et textiles), de dépolymérisation et de purification des monomères. Cette première étape a notamment permis de démontrer la circularité du procédé, avec la production des premières bouteilles en PET issues de la technologie de recyclage enzymatique de Carbios.

Conformément au calendrier prévisionnel, l'ensemble des livrables de la première étape clé a été obtenu. Le pilotage du procédé de recyclage enzymatique mené sur déchets PET plastiques a permis d'établir le cahier des charges des travaux d'ingénierie du démonstrateur industriel dont la construction doit démarrer début 2020. De plus, le développement du procédé sur déchets textiles à haute teneur en PET a démontré des niveaux de dépolymérisation équivalents à ceux obtenus sur les déchets plastiques.