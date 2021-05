Carbios réalise avec succès son augmentation de capital et lève 114 ME

Carbios réalise avec succès son augmentation de capital et lève 114 ME









(Boursier.com) — Carbios , société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce aujourd'hui la réussite de son augmentation de capital lancée le 3 mai 2021, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale, pour un montant total (y compris la prime d'émission) de 114 ME après exercice de la clause d'extension, dans les limites des autorisations conférées par l'assemblée générale.

BNP Paribas, Bryan, Garnier & Co Limited, Bryan Garnier Securities, J.P. Morgan, Natixis et ODDO BHF SCA ont agi en tant que coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l'Offre (ensemble, les "Banques").

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios : "Le succès exceptionnel de cette augmentation de capital nous permet de poursuivre notre stratégie avec la construction d'une première usine de recyclage à 100% du PET exploitant notre technologie et d'améliorer encore notre développement alors que l'industrie du plastique est à un tournant de son évolution. Au nom de toute l'équipe Carbios, je tiens à remercier tous nos actionnaires historiques et nouveaux qui nous ont fait confiance à travers leurs souscriptions à cette augmentation de capital. Ensemble, nous construisons aujourd'hui une économie circulaire durable du plastique qui profitera aux générations futures."