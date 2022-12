Carbios publie son premier rapport de durabilité

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, publie aujourd'hui son premier rapport de développement durable en prenant 2021 comme année de référence. Le rapport souligne l'engagement de Carbios à développer des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui vont au-delà du développement industriel de ses technologies innovantes. Bien que n'étant pas soumis à l'obligation réglementaire NFRD (Non Financial Reporting Directive), Carbios a tenu à structurer son rapport conformément aux exigences de la directive européenne en matière de déclaration de performance extra-financière.

"Ce premier rapport de durabilité vise à communiquer en toute transparence notre stratégie RSE 1, nos valeurs et nos ambitions pour contribuer à la construction d'un avenir durable et d'une économie circulaire avec toutes nos parties prenantes" a déclaré Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios. "Dans notre démarche d'amélioration continue de nos opérations pour avoir un impact positif sur le monde et nos concitoyens, nous nous engageons à publier un rapport de durabilité chaque année."

La stratégie de développement durable de Carbios repose sur trois piliers (la gouvernance et l'éthique, l'environnement et le social et sociétal) répartis en 22 enjeux prioritaires. Chacun d'entre eux a donné lieu à la mise en place d'une politique dédiée et au suivi d'indicateurs clés de performance afin d'ancrer le développement durable dans les opérations au quotidien et au coeur de la gouvernance.

Grâce à ses technologies de pointe, Carbios dispose de la solution biologique la plus avancée pour faire évoluer l'industrie vers la circularité en revalorisant les plastiques existants à leur niveau de qualité d'origine le plus longtemps possible (presque à l'infini) tout en réduisant les émissions de CO2. Le rapport de durabilité de Carbios reflète l'engagement de l'entreprise à la transparence dans l'action et souligne ses ambitions dans des domaines tels que l'environnement, les relations avec les employés, la diversité et l'inclusion, et la gouvernance d'entreprise.

Dans le cadre de son rapport de durabilité 2021, Carbios a formalisé plusieurs objectifs, notamment :

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX : Une entreprise durable est une entreprise responsable sur le plan environnemental

Utiliser la méthode d'Analyse de Cycle de Vie (ACV) pour maximiser la circularité et viser le plus faible impact carbone de notre offre technologique

S'engager à dépolymériser 60 tonnes de PET en 2023 dans l'usine de démonstration de Clermont-Ferrand : l'équivalent d'environ 3,2 millions de bouteilles en plastique ou 4 millions de barquettes alimentaires.

OBJECTIFS SOCIAUX : Une entreprise durable est une entreprise forte et attractive

Contribuer au développement économique local en France : la première usine au monde de recyclage enzymatique du PET à Longlaville créera 150 emplois directs et indirects

Promouvoir le bien-être et la sécurité des salariés en développant la formation, et en assurant la gestion et la prévention des risques psycho-sociaux dans un contexte de forte croissance

Conforter l'engagement de Carbios dans le soutien à la dynamique de recherche internationale par des partenariats académiques et des publications scientifiques

OBJECTIFS DE GOUVERNANCE : Une entreprise durable est une entreprise diverse et inclusive

Atteindre un taux de féminisation de 40% au sein du Conseil d'Administration d'ici à fin 2023, et de 40% au sein du Comité Exécutif d'ici à fin 2024

Atteindre un taux d'administrateurs indépendants de 60% d'ici à fin 2024

Structurer la gouvernance de la RSE avec la création d'un comité RSE et intégrer des objectifs de durabilité dans la rémunération des dirigeants à compter de l'exercice 2023.

Le rapport complet est disponible sur le site internet de Carbios.