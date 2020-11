Carbios produit les premières bouteilles transparentes à partir de déchets textiles recyclés par voie enzymatique

Carbios produit les premières bouteilles transparentes à partir de déchets textiles recyclés par voie enzymatique









(Boursier.com) — Carbios , société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce avoir produit les premières bouteilles contenant 100% d'Acide Téréphtalique Purifié recyclé (rPTA) à partir de déchets textiles à haute teneur en PET. Cette première conforte la capacité de la technologie Carbios à valoriser les déchets textiles PET et ouvre ainsi l'accès à un gisement supplémentaire de matière recyclable d'environ 42 millions de tonnes par an, d'une valeur de plus de 40 milliards de dollars.

Le Professeur Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios commente : "Je suis très fier que nous soyons parvenus à transformer des déchets textiles polyester en bouteilles transparentes aux propriétés identiques à celles fabriquées à partir de PET vierge. Cette innovation majeure nous permet ainsi d'élargir nos sources d'approvisionnement qui, jusqu'à présent, étaient principalement constituées de déchets plastiques en PET."

Actuellement, les technologies de recyclage mécanique ne permettent pas aux déchets textiles d'être véritablement recyclés en boucle fermée. Ces derniers sont simplement réutilisés dans des applications de moindre qualité type rembourrage, isolants ou chiffons. C'est ce que l'on appelle le "down-cycling".

À l'opposé, l'innovation développée par Carbios permet un "up-cycling" de la matière en permettant, à partir de fibres textiles (grade de PET dans lequel les chaînes de polymère sont relativement courtes), de produire un grade de PET recyclé adapté aux applications bouteille (avec des chaînes de polymère plus longues).

"Ce résultat démontre l'étendue des possibilités de notre technologie : produire des bouteilles transparentes à partir de déchets de bouteilles colorées ou de textiles, et également faire un t-shirt à partir de bouteilles ou de barquettes" complète le Professeur Alain Marty . En effet, Carbios est également parvenu à produire des fibres en PET pour des applications textiles avec 100% de rPTA issu du recyclage enzymatique de déchets plastiques en PET.