Carbios : premier Congrès mondial sur le biorecyclage du PET

(Boursier.com) — Carbios , société pionnière dans le développement de solutions dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, a organisé le premier sommet mondial sur le biorecyclage du PET à Paris du 7 au 8 décembre 2022. L'événement a attiré plus de 100 participants internationaux du monde scientifique, académique et industriel pour échanger sur les avancées du recyclage biologique, et sur les solutions pour la mise sur le marché de ces innovations au bénéfice d'une meilleure économie circulaire.

Ces deux jours de conférences ont réunies des scientifiques reconnus de diverses institutions universitaires afin de partager leurs dernières recherches sur la dépolymérisation enzymatique du PET. Bertrand Piccard, initiateur et Président de la Fondation Solar Impulse 1, est le conférencier principal de la dernière session consacrée à la circularité du PET.

Il a notamment salué la contribution de Carbios à la réduction de la pollution plastique.

Le sommet se termine aujourd'hui par une visite du Démonstrateur Industriel de Carbios à Clermont-Ferrand. Celui-cia été inauguré en septembre 2021, et représente la dernière étape clé pour l'industrialisation de la technologie Carbios. Suite au succès du Démonstrateur, Carbios est sur la bonne voie pour construire et exploiter la première usine au monde de recyclage enzymatique du PET (avec une capacité de traitement de 50.000 tonnes de déchets PET par an) à Longlaville (Région Grand-Est) d'ici 20252 et commencera ainsi à commercialiser sa technologie à travers le monde.