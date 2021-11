Carbios obtient un financement européen de 3,3 ME

(Boursier.com) — Carbios a obtenu aux côtés de ses partenaires T.EN Zimmer GmbH et Deloitte un financement européen de 3,3 millions d'euros, dont 3 ME pour Carbios sous forme de subvention. T.EN Zimmer GmbH apporte son expertise sur la repolymérisation des monomères en PET 100% recyclés et Deloitte sur l'analyse de la performance environnementale (notamment via l'Analyse du Cycle de Vie) du procédé à partir de déchets plastiques et textiles.

Le programme de financement européen LIFE est un vaste programme de subventions visant à soutenir des projets innovants, ayant un faible impact environnemental et une capacité de déploiement industrielle prouvée. Carbios s'inscrit pleinement dans les objectifs de la Commission européenne au travers de sa technologie C-ZYME.

Face aux limites des procédés de recyclage thermomécaniques, l'approche de Carbios est novatrice car elle redonne de la valeur aux déchets plastiques et textiles en permettant un recyclage à 100 % de tous types de déchets en PET, sans perte de qualité. Carbios engage ainsi toute la chaine de valeur du cycle de vie des plastiques et textiles vers un véritable modèle d'économie circulaire. Aux portes de l'industrialisation, son procédé unique au monde permettra à la fois de répondre aux échéances des règlementations de l'Union Européenne et aux attentes des grandes marques qui ont pris des engagements forts en matière de matériaux durables. Le programme LIFE vise à financer des projets qui répondent aux règlementations que l'Union Européenne met en place. Les récentes évolutions réglementaires, en faveur d'une meilleure gestion de la fin de vie des plastiques, ouvrent une opportunité forte pour le recyclage enzymatique des plastiques et fibres en PET.