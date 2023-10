Carbios obtient le permis de construire et d'exploitation dans le respect du planning annoncé pour la première usine au monde de biorecyclage de PET à Longlaville

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce s'est vue octroyer le permis de construire et l'autorisation d'exploiter relatifs à la première usine au monde de biorecyclage de PET1, permettant ainsi le démarrage des travaux. L'usine sera construite à Longlaville (54) dans la Région Grand-Est sur un terrain de 13,7 hectares jouxtant le site de l'usine de production de PET existante d'Indorama Ventures, son partenaire stratégique.

Cette installation de pointe, dont la mise en service est prévue en 2025, jouera un rôle essentiel dans la lutte contre la pollution plastique en proposant une solution à échelle industrielle de recyclage enzymatique, ou biorecyclage, des déchets PET. La technologie de Carbios rend possible la circularité du PET et offre une matière première alternative aux monomères vierges d'origine fossile, permettant ainsi aux producteurs de PET, aux entreprises de chimie, aux entreprises de gestion des déchets, aux acteurs publics et aux marques de disposer d'une solution performante pour répondre aux exigences réglementaires et satisfaire leurs engagements en matière de durabilité.

Cette usine aura une capacité de traitement de 50.000 tonnes de déchets PET post-consommation par an (surtout des déchets qui ne sont pas recyclables mécaniquement, soit l'équivalent de 2 milliards de bouteilles PET colorées ou 2,5 milliards de barquettes PET), et générera 150 emplois directs et indirects dans la région.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios, a commenté : "Toutes les conditions sont à présent réunies et la construction de notre usine peut officiellement commencer ! L'obtention des autorisations est conforme au calendrier annoncé et nous sommes impatients de livrer une usine d'une grande importance locale et internationale pour une économie circulaire du plastique. Nous tenons à remercier les services de l'Etat et la Commune de Longlaville pour leur soutien apporté tout au long de la procédure administrative, et pour leur engagement qui a permis de délivrer les autorisations d'exploitation et de construire dans un délai de 10 mois."