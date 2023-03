Carbios : nouvelle publication scientifique

(Boursier.com) — Carbios annonce la publication dans Chemical Reviews, l'une des 10 revues scientifiques les plus influentes au monde, d'un article intitulé "Enzymes' power for plastics degradation" (La puissance des enzymes pour dégrader les plastiques). L'article est une revue exhaustive et critique citant près de 700 références de travaux de recherche publiés jusqu'à présent sur la dégradation enzymatique de tout type de plastiques (PET, PLA, polyoléfines, polyuréthanes, polyamides). Co-signé par les chercheurs biotechnologistes de Carbios et de son partenaire académique de longue date le Toulouse Biotechnology Institute (TBI), ainsi que par deux professeurs en sciences des polymères de l'Université de Bordeaux, cet article réunit les expertises aux frontières de l'enzymologie, de la science des polymères et de l'industrie au bénéfice de la circularité des plastiques.

Au-delà de l'étude bibliographique exhaustive, les auteurs ont analysé les données pour débattre de la portée, des limites, des défis et des opportunités du recyclage enzymatique des plastiques en vue de développer des innovations et des procédés industriels. L'oeil critique porté sur le transfert de technologie et l'adaptabilité à une montée en échelle industrielle confère à l'article son caractère unique et sa grande valeur au regard des enjeux liés à la pollution plastique.

Cette parution marque un tournant pour Carbios dans la recherche d'enzymes pour dégrader d'autres plastiques que le PET et le PLA.

"Tout lancement d'un nouveau projet de recherche scientifique commence par une étude bibliographique exhaustive du domaine envisagé, comme nous l'avons fait pour nos technologies de biorecyclage du PET et de biodégradation du PLA. Aujourd'hui, Carbios est l'entreprise la plus avancée dans l'industriatisation de sa technologie de biorecyclage du PET" commente Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios.