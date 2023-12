Carbios : nouvelle nomination au Comité Exécutif pour sécuriser la croissance rapide de son organisation et de ses activités

(Boursier.com) — Carbios , pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce aujourd'hui la nomination de Sophie Balmary en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Juridique.

Sa mission sera d'accompagner la croissance de son organisation et de ses activités : piloter les évolutions d'organisation, développer les talents et contribuer au développement d'un environnement de travail stimulant et épanouissant, mais aussi sécuriser les activités de Carbios dans le cadre de son développement industriel et commercial. Sophie Balmary intègre le Comité Exécutif et reporte à Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios, a commenté : "Je suis heureux d'accueillir Sophie au sein de l'équipe pour faire de Carbios une entreprise encore plus attractive où les talents grandissent, s'épanouissent et concourent au succès du projet sociétal et environnemental que nous portons. Son expérience approfondie en ressources humaines dans les multinationales du secteur industriel sera précieuse pour le développement ambitieux et durable de Carbios."

Sophie Balmary, Directrice RH et Juridique, ajoute : "La mission de Carbios pour faire entrer les plastiques et textiles dans l'économie circulaire représente une démarche novatrice et socialement responsable. Pour accomplir sa mission, l'engagement des salariés, leur développement ainsi que l'attractivité de Carbios seront des facteurs essentiels. Par ailleurs, dans un contexte règlementaire toujours plus complexe, la conformité des opérations de l'entreprise constituera l'une des clés de sa croissance durable. Je suis fière de rejoindre Carbios et ses équipes, ayant ainsi l'opportunité de contribuer au succès d'une entreprise française innovante qui bénéficiera véritablement à tous."

Juriste de formation, Sophie Balmary a débuté sa carrière chez Renault en 1995, contribuant à d'importants projets d'évolution de la structure juridique du Groupe et de fusion-acquisition. En 2003, elle rejoint la Direction des Ressources Humaines du Groupe Renault, assumant diverses responsabilités, dont le recrutement France, la Direction de l'Établissement du Siège et la Direction des Relations Sociales France. En septembre 2017, elle rejoint Michelin en qualité de Directrice des Relations Sociales France. Son expérience antérieure chez Renault a été cruciale pour renforcer le dialogue social au sein de Michelin en conjuguant responsabilisation, agilité et cohésion sociale, capitalisant sur ses compétences juridiques et sa compréhension approfondie des enjeux industriels et humains.