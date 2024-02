Carbios noue un partenariat avec DSEC pour construire la première usine de biorecyclage de PET au monde

(Boursier.com) — Carbios annonce conjointement avec De Smet Engineers & Contractors (DSEC), fournisseur mondial de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dans les secteurs des biotechnologies et de l'agro-industrie, leur collaboration pour mener à bien la construction de la première usine de biorecyclage de PET au monde.

Dans le cadre de cet accord, De Smet s'est vu confier la gestion du projet et l'ingénierie de détail, y compris l'assistance à l'approvisionnement et la gestion des partenaires de CarbioS, afin d'assurer l'exécution de la construction de l'usine à Longlaville, en France, dont la mise en service est prévue pour 2025.

La première usine commerciale de Carbios jouera un rôle clé dans la lutte contre la pollution plastique, offrant à l'échelle industrielle une solution de dépolymérisation enzymatique des déchets PET afin d'accélérer une économie circulaire pour le plastique et les textiles.

Avec plus de 70 membres de l'équipe d'experts de De Smet dédiés au projet et travaillant aux côtés des équipes de Carbios, la collaboration vise à garantir le calendrier et le budget du projet tout en respectant des normes strictes en matière de qualité, de sécurité, de santé et d'environnement. La construction est en cours et respecte le calendrier prévu.