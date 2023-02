Carbios : nominations de quatre nouveaux membres au conseil d'administration

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce la nomination de quatre nouveaux membres à son Conseil d'administration.

Karine AUCLAIR, professeure de chimie à l'Université McGill, Sandrine CONSEILLER, ancienne PDG d'Aigle, Amandine DE SOUZA, Directrice Générale du BHV MARAIS, d'Eataly et des achats maison, bricolage et loisirs du groupe Galeries Lafayette, et Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES, Directeur monde de la transition énergétique et des investissements chez Raizen, ont tous été nommés membres du Conseil d'administration de Carbios.

Trois des nouveaux membres disposent d'une expertise solide et éprouvée dans diverses industries couvrant la mode, le commerce de détail et l'énergie, ainsi que dans le développement commercial et la gestion du changement sur des marchés et des secteurs à forte croissance dans le monde entier. La nouvelle expertise scientifique permettra de poursuivre la progression de la recherche de Carbios sur les solutions biologiques pour le cycle de vie des plastiques et des textiles. Une sensibilité aux enjeux de RSE et des résultats avérés dans ce domaine ont également été un facteur clé de sélection pour rejoindre le Conseil d'administration. Leur vision stratégique combinée à leur solide expérience de l'industrie et leurs engagements en matière de RSE soutiendront Carbios dans ses plans industriels et commerciaux.

Dans la nouvelle structure, la Prof. Karine AUCLAIR succède à Jacqueline LECOURTIER, Sandrine CONSEILLER à Jean FALGOUX, Amandine DE SOUZA à Alain CHEVALLIER, et Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES à Jean-Claude LUMARET.

"Nous remercions Jacqueline Lecourtier, Jean Falgoux, Alain Chevallier et Jean-Claude Lumaret pour leur forte contribution à Carbios au cours des années, ayant permis à la Société de se développer depuis la phase initiale de R&D jusqu'au stade de pré-commercialisation. Alors que Carbios se dirige maintenant vers sa phase industrielle et commerciale, et vers son internationalisation, les nouvelles expertises rejoignant le Conseil d'administration seront clées afin d'assurer le succès de l'entreprise", a commenté Philippe POULETTY, Président du Conseil d'administration de Carbios. "De plus, l'élection de trois nouvelles femmes au Conseil d'administration, la Prof. Karine Auclair, Sandrine Conseiller et Amandine De Souza, auxquelles s'adjoint Mateus Schreiner Garcez Lopes, tous aux parcours professionnels remarquables et complémentaires, et qui partagent notre passion à contribuer à une planète plus durable par une innovation de pointe, est un signal fort de l'engagement de Carbios envers les critères ESG."