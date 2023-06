Carbios : les soutiens financiers dopent le titre

(Boursier.com) — En séance, l'action Carbios bondit de 8,88% à 34,95 euros, après un plus haut à 36,85 euros dans les premiers échanges.

L'entreprise pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et textiles a annoncé la sélection de son projet par l'Etat en vue de l'obtention d'un financement à hauteur de 30 millions d'euros par l'Etat dans le cadre de France 2030, ainsi que 12,5 ME par la Région Grand-Est.

La mise en oeuvre de ce financement est conditionnée à l'approbation par la Commission Européenne du régime d'aide d'Etat correspondant puis à la conclusion des conventions nationales d'aide.

Dans le cadre de l'appel à projets national "Recyclage des plastiques" opéré par l'ADEME, le projet de Carbios pour industrialiser son procédé unique de biorecyclage du PET a été retenu. L'unité de référence à Longlaville dans la Région Grand Est sera la première usine de biorecyclage de PET au monde, avec une mise en service prévue en 2025.

Cette usine offrira la possibilité de relancer en France une activité de production des deux composants de base du PET, le PTA et le MEG, tous deux issus du procédé Carbios.

Carbios annonce également l'octroi d'un financement total de 11,4 ME par l'Etat dans le cadre de France 2030, dont 8,2 ME directement pour Carbios : 5 ME sous forme d'avances remboursables et 3,2 ME pour ses partenaires académiques (INRAE, INSA et CNRS via les unités mixtes de service TWB et de recherche TBI). Cette aide permettra la poursuite des recherches d'optimisation et d'amélioration continue des technologies enzymatiques développées par Carbios, ainsi que l'exploration de nouvelles solutions de rupture.

L'usine de Carbios permettrait de sécuriser la commercialisation des premiers volumes de PET recyclé issus de la technologie Carbios et d'offrir à ses partenaires du PET recyclé de qualité équivalente à celle du PET vierge.

Après l'obtention des permis, qui devraient être accordés d'ici fin 2023, en ligne avec le démarrage annoncé de la construction avant la fin de l'année, la mise en service de l'usine est prévue pour 2025. Elle sera suivie d'une période de montée en régime jusqu'à atteinte de sa pleine capacité. L'usine bénéficiera d'une capacité de traitement nominale de 50.000 tonnes de déchets PET par an, soit l'équivalent de 2 milliards de bouteilles ou 2,5 milliards de barquettes alimentaires.