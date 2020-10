Carbios : le vert est de mise

(Boursier.com) — Carbios s'adjuge plus de 4% à 32,3 euros en ce début de semaine. Le flux acheteur sur le titre de la société de chimie verte est nourri par une note d'Oddo BHF qui a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'acheter' et une cible de 41,5 euros afin de capter le potentiel de croissance et l'amélioration de génération de cash-flow à moyen/long terme. En dépit d'une performance boursière plus que remarquable (+228% cette année), le courtier pense que le titre recèle un potentiel d'appréciation grâce au démarrage de l'activité de Carbiolice fin 2020/début 2021 mais surtout à la montée en puissance du biorecyclage à partir de 2025. Cette innovation, en tant que solution effective aux limites qu'imposent les techniques de recyclage actuelles à la circularité du PET, continuera à attirer les investisseurs, et en particulier les acteurs de l'ESG, au fur et à mesure du ramp-up de la production industrielle.