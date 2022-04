Carbios : le montant de la trésorerie et équivalents s'élevait à 105 ME au 31/12

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires du Groupe Carbios s'est établi à 105 KE, contre 128 KE euros au 31 décembre 2020. Pour 2021, les charges opérationnelles s'élèvent à 15.953 KE contre 6.412 KE en 2020.

Pour accompagner la croissance de ses activités, l'effectif moyen de la société est passé de 31 personnes en 2020 à 46 personnes en 2021.

Concernant les Frais de recherche et développement, le Groupe a engagé 11.732 KE de dépenses, conformément à ses ambitions d'industrialisation. L'augmentation significative des frais de 'R&D' est principalement liée à la mise en service de son démonstrateur industriel et dans une moindre mesure à l'intégration de Carbiolice à partir du 4 juin 2021. Les principales évolutions s'expliquent par l'augmentation des coûts de personnel avec un effectif en forte croissance au démonstrateur industriel, ainsi qu'au recours à des prestations externes.

Au 31 décembre 2020, l'augmentation de capital du 22 octobre 2020 a eu pour effet de diluer la participation de Carbios dans Carbiolice pour la porter de 70,72% à 62,71%. Cette dilution a généré un produit non monétaire d'une valeur de 0,5 million d'euros comptabilisé en "Autres produits et charges opérationnels".

Au 31 décembre 2021, par application de la norme IFRS 3, la cession des titres précédemment mis en équivalence (préalable à l'acquisition de la totalité des titres de Carbiolice) a généré un boni non monétaire net évalué en fonction de la quote-part antérieurement détenue par Carbios dans Carbiolice à la juste valeur, qui s'élève à 21,2 millions d'euros. Ces éléments n'ont donc eu aucun impact en termes de flux de trésorerie pour le Groupe.

Pour faciliter la lecture et la compréhension de ces états financiers, le Groupe présente un résultat opérationnel "ajusté" qui correspond au résultat opérationnel retraité des éléments relatifs aux opérations sur Carbiolice incluses dans les "Autres produits et charges opérationnels" et qui vient refléter uniquement l'impact des produits des activités ordinaires ainsi que les charges opérationnelles "courantes". Ainsi, ce résultat opérationnel "ajusté" correspond à une perte de 15,8 millions d'euros au 31 décembre 2021, contre une perte de 6,3 millions d'euros au 31 décembre 2020, une évolution liée principalement à l'augmentation des frais de R&D et de G&A susmentionnés, en ce compris la prise en compte de Carbiolice à partir du 4 juin 2021.

Le Groupe présente également un résultat net "ajusté" des effets IFRS sur la prise de participation de Carbiolice, qui prend en compte le résultat financier, la charge d'impôt et le retraitement / l'annulation de la "quote-part du résultat dans les sociétés mises en équivalence". Ainsi, ce résultat net "ajusté" correspond à une perte de 16,3 millions d'euros au 31 décembre 2021, contre une perte de 6,6 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Au 31 décembre 2021, le montant de la trésorerie et équivalents de trésorerie détenus par le Groupe s'élevait à 105 millions d'euros, dont 100,9 millions pour Carbios seule qui détenait 29,1 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Evolution du Conseil d'administration

Lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 23 juin 2021, Madame Mieke JACOBS et Monsieur Vincent KAMEL, ainsi que la société Business Opportunities for L'Oréal Development (BOLD) et la société Michelin Ventures, ont été nommés en qualité d'administrateurs de la Société, pour une durée de quatre années expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra courant de l'année 2025 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

En date du 31 mars 2022, le Conseil d'administration de la Société, suite à la décision de Ian HUDSON de quitter ses fonctions, a choisi à l'unanimité le Dr. Philippe POULETTY, co-fondateur de Carbios à travers son fonds de capital risque Truffle Capital, et administrateur de la Société, pour être nommé au poste de Président du Conseil d'administration.

Philippe POULETTY succède à Ian HUDSON au poste de Président du Conseil d'administration de la Société et prend ses nouvelles fonctions le 1er avril 2022.

Philippe POULETTY déclare : "Au nom de tous les administrateurs, je tiens à remercier Ian HUDSON pour son implication dans le développement de Carbios et pour le travail remarquable qu'il a accompli depuis 2019 pour une véritable économie circulaire des plastiques et textiles. Je compte aider notre Conseil et notre Directeur Général à affiner la stratégie partenariale, industrielle et commerciale de la Société, à renforcer l'équipe de management pour préparer Carbios à sa croissance, tout en continuant à concevoir des innovations de ruptures pour Carbios et Carbiolice et en créant durablement de la valeur pour nos actionnaires."

Ian HUDSON , ajoute : "Après 6 années passionnantes au Conseil d'administration de Carbios, dont 3 années en tant que Président, je quitte mes fonctions avec une certaine émotion mais avec la certitude du succès futur de l'entreprise. Je tiens à remercier le Conseil d'administration pour son soutien sans faille pendant toute cette période, ainsi que les équipes de Carbios qui ont tous les atouts pour réussir. Je passe le flambeau à Philippe POULETTY, co-fondateur de Carbios et professionnel chevronné et reconnu dans le secteur des biotechnologies, pour assurer le succès de la Société et garantir durablement son développement international. J'ai toute confiance en Philippe, qui s'est beaucoup impliqué dans la vision de la biotech au service de la planète et récemment dans le fort soutien de la Banque Européenne d'Investissement et de la France pour la première usine Carbios de biorecyclage du PET. Il saura porter les ambitions stratégiques de Carbios et relever avec dynamisme les défis du déploiement industriel de ses technologies qui permettront aux plus grandes entreprises mondiales de faire un pas décisif vers l'Economie Circulaire."

Evolution de la Commission des Rémunérations et des Nominations

En date du 31 mars 2022, le Conseil d'administration de la Société, a choisi à l'unanimité Laurent SCHMITT, représentant de BOLD, Business Opportunity for L'Oréal Development au Conseil d'administration de la Société, pour être nommé au poste de Président de la Commission des Rémunérations et des Nominations.

Laurent SCHMITT succède à Ian HUDSON au poste de Président de cette Commission et prend ses nouvelles fonctions le 1er avril 2022.

Prochains évènements 2022

4 et 5 avril : Investor Access Event - Paris

10 mai : Kepler Cheuvreux - 2nd European SMID Mega Trends - Paris

31 mai : Investor Day Carbios - Clermont-Ferrand

22 juin : Assemblée Générale annuelle - Clermont-Ferrand

28 juin : Gilbert Dupont - Forum Midcaps - Paris.