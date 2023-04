Carbios : le groupe disposait d'une trésorerie s'élevant à 101 ME au 31 décembre 2022

(Boursier.com) — Au titre des exercices 2021 et 2022, le chiffre d'affaires comptabilisé de Carbios au sens IFRS 15 concerne des études de faisabilité, des tests et des prestations de recherche avec obligation de performance, ainsi que des livraisons de matières premières et d'échantillons de Masterbatch par Carbiolice. Au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires du Groupe s'est établi à 70 KE, contre 126 KE au 31 décembre 2021 en situation proforma.

Pour 2022, les charges opérationnelles s'élèvent à 26.101 KE contre 18.300 KE dans la situation proforma 2021.

Pour accompagner la croissance de ses activités, l'effectif de la société est passé de 80 personnes au 31 décembre 2021 à 104 personnes fin 2022.

Le Groupe a poursuivi ses efforts de recherche et développement sur l'ensemble de ses thématiques d'innovation et en particulier sur le biorecyclage des plastiques et fibres de polyester PET. Les frais de recherche et développement nets se sont élevés à 12.993 KE en 2022 contre 8.998 KE en 2021.

Frais généraux et administratifs : Les frais généraux et administratifs s'élèvent à 8.807 KE sur l'exercice 2022 contre 7.001 KE en 2021. Cette hausse s'explique principalement par la hausse des charges de personnel, du fait du fort accroissement de l'effectif durant l'exercice 2022 afin de poursuivre la structuration des fonctions de la Société, et dans une moindre mesure par des prestations de conseils.

En application des normes IFRS, la prise de contrôle de Carbiolice en date du 4 juin 2021 a généré des retraitements comptables IFRS venant impacter le compte de résultat consolidé 2021 sur l'agrégat des "Autres produits et charges opérationnels".

Ainsi, au 31 décembre 2021, par application de la norme IFRS 3, la cession des titres précédemment mis en équivalence (préalable à l'acquisition de la totalité des titres de Carbiolice) a généré un boni non monétaire net évalué en fonction de la quote-part antérieurement détenue par Carbios dans Carbiolice à la juste valeur, qui s'élève à 21,2 millions d'euros. Ces éléments n'ont donc eu aucun impact en termes de flux de trésorerie pour le Groupe.

Pour faciliter la lecture et la compréhension de ces états financiers, le Groupe présente un résultat opérationnel "ajusté" qui correspond au résultat opérationnel retraité des éléments relatifs aux opérations sur Carbiolice incluses dans les " Autres produits et charges opérationnels" et qui vient refléter uniquement l'impact des produits des activités ordinaires ainsi que les charges opérationnelles "courantes". Ainsi, ce résultat opérationnel "ajusté" correspond à une perte de 26,1 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre une perte de 18,1 millions d'euros au 31 décembre 2021 dans la situation proforma, cette évolution étant liée principalement à l'augmentation des frais de 'R&D' et de G&A susmentionnés.

Le Groupe présente également un résultat net "ajusté" des effets IFRS sur la prise de participation de Carbiolice, qui prend en compte le résultat financier, la charge d'impôt et le retraitement / l'annulation de la "quote-part du résultat dans les sociétés mises en équivalence" (ce montant étant néanmoins neutralisé dans les comptes proforma). Ainsi, ce résultat net "ajusté" correspond à une perte de 27,7 millions d'euros au 31 décembre 2022, contre une perte de 16,3 millions d'euros au 31 décembre 2021 (la perte proforma s'élevant quant à elle à 18,7 millions d'euros).

Bénéficiant toujours du produit net des 114 millions d'euros levés en 2021, ainsi que du prêt de la Banque Européenne d'Investissement (BEI) d'un montant de 30 millions d'euros obtenu en 2021 et dont l'encaissement est intervenu en juin 2022, le groupe dispose d'une trésorerie s'élevant à 101 millions d'euros au 31 décembre 2022, lui permettant de poursuivre ses développements au-delà des 12 prochains mois.