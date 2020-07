Carbios : lancement d'une augmentation de capital par placement auprès d'investisseurs qualifiés de 20 ME

Carbios : lancement d'une augmentation de capital par placement auprès d'investisseurs qualifiés de 20 ME









(Boursier.com) — Carbios annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, conformément à la 9ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 18 juin 2020 et aux décisions du Conseil d'administration de la Société en date des 21 et 22 juillet 2020.

L'Offre Primaire d'un montant cible de 20 ME, représentant une dilution de l'ordre de 8% sur la base du nombre d'actions existantes à date sera allouée aux investisseurs de façon prioritaire, étant précisé que le nombre d'actions à émettre sera en tout état de cause limité à 20% du nombre d'actions de la Société actuellement admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

En cas de demande supérieure à 20 ME de la part des investisseurs, concomitamment à l'Offre Primaire, des fonds d'investissement dont la société de gestion est Truffe Capital et la Holding Incubatrice Série 1 pourront céder une partie des actions qu'ils détiennent dans la limite d'un montant de 10 ME. Le nombre d'actions, le montant levé, la dilution exacte et le montant cédé seront mentionnés dans le communiqué de presse annonçant le résultat de l'Offre.

Natixis, ODDO BHF SCA et Bryan, Garnier & Co Limited agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

L'Offre Primaire est destinée à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer les prochaines étapes de sa croissance et préparer la montée en puissance de son outil industriel.

Dans cette perspective, les fonds levés dans le cadre de l'Offre Primaire permettront notamment de financer :

La seconde phase de la construction de l'usine de démonstration industrielle de recyclage enzymatique des déchets plastiques en PET, dont la mise en opération est prévue au deuxième trimestre 2021,

Les dépenses opérationnelles de la société, y compris celles liées à l'usine de démonstration industrielle jusqu'à fin 2022,

La participation à une augmentation de capital de CARBIOLICE, joint-venture créée par Carbios, Limagrain Ingrédients et le fonds "Sociétés de Projets Industriels" opéré par Bpifrance, permettant de soutenir le lancement commercial de la technologie EVANESTO attendu courant 2020.