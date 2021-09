Carbios : la perte nette pour le premier semestre 2021 s'établit à 4.417 KE

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, les revenus d'exploitation de Carbios s'élèvent à 568 KE contre 849 KE au 30 juin 2020 et proviennent notamment de la subvention accordée par l'ADEME dans le cadre du projet CE-PET et de divers revenus de prestations. Au cours du premier semestre 2021, les charges d'exploitation s'élèvent à 6.143 KE contre 3.567 KE au premier semestre 2020. Cette forte augmentation est principalement liée à la croissance des charges de personnels avec notamment l'arrivée des premiers collaborateurs affectés au projet de démonstration industrielle. De plus, les charges de loyers et d'entretien sont également en hausse avec le début de la location du site Michelin de Cataroux qui accueille le démonstrateur qui vient d'être inauguré. Enfin, et dans une moindre mesure, l'accélération des efforts de 'R&D' sur le projet CE-PET a aussi contribué à la hausse des charges d'exploitation sur le premier semestre 2021.

Après prise en compte de l'effet positif du Crédit d'Impôt Recherche (CIR) de 1.182 KE, la perte nette pour le premier semestre 2021 s'établit à 4.417 KE contre 2.260 KE au premier semestre 2020.

Carbios dispose d'une situation financière solide, avec une trésorerie de 112 ME au 30 juin 2021, contre 29 ME au 31 décembre 2020. Ainsi, le renforcement de la trésorerie consécutive au vif succès de la levée de fonds réalisée en mai 2021 a notamment permis le rachat de l'intégralité de la participation du fonds SPI au capital de Carbiolice pour un montant total de 17,9 ME.

Compte-tenu de la situation financière au 30 juin 2021 et de ses dépenses opérationnelles prévisionnelles, la Société estime être en mesure de faire face à ses échéances à venir pour les 24 prochains mois.