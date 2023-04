Carbios : La documentation de licence est prête pour le déploiement industriel et commercial, à l'international, de sa technologie de biorecyclage du PET

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, est prête à commercialiser sa technologie de biorecyclage du PET à travers le monde.

Les excellents résultats des opérations en cours dans son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand et l'étude d'ingénierie détaillée pour sa première usine commerciale (mise en service prévue en 2025) définissent l'ingénierie de base et les lignes directrices opérationnelles pour les unités qui seront exploitées sous contrats de licence.

De la promotion de la technologie avec le document de synthèse des informations techniques (TIS1) au développement de projets avec une documentation de design et d'ingénierie (PDP2) et un manuel de technologie et des opérations (Process Book) spécifiques, les futurs licenciés de Carbios disposeront de toute la documentation procédé nécessaire pour concevoir, approvisionner, construire et exploiter de manière fiable leurs propres usines de biorecyclage du PET, ceci dans le respect des normes HSE3 et pour un produit de haute qualité.

Les producteurs de PET et les entreprises de chimie sont des clients potentiels évidents pour une technologie qui permet la circularité du PET grâce à des matières premières alternatives aux monomères pétrosourcés, et qui s'interface parfaitement avec les usines de polymérisation existantes. En apportant de la valeur à tout type de déchets en PET tels que les plastiques complexes ou les textiles, Carbios vise également d'autres acteurs de la chaîne de valeur comme les entreprises de gestion des déchets et des acteurs publics.

Enfin, la technologie de Carbios offre une solution aux marques qui doivent répondre aux exigences règlementaires croissantes et atteindre leurs propres objectifs de durabilité, ambitieux, sur la part de PET recyclé dans leurs produits et emballages.

"En tant qu'entreprise la plus avancée dans l'industrialisation de la technologie de biorecylage, Carbios est impatiente d'apporter à ses partenaires, à travers le monde, sa solution pour la circularité du plastique et des textiles", a commenté Stéphane Ferreira, Directeur du Développement Commercial chez Carbios. "Partout où il y a une consommation de plastique, il y a un besoin de recyclage éco-responsable. Chez Carbios, nous sommes prêts à déployer notre technologie de biorecyclage et à contribuer concrètement à l'économie circulaire du plastique."