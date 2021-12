Carbios : La BEI, avec le soutien de la CE, accorde un prêt de 30 ME pour développer sa technologie de recyclage enzymatique

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles et la Banque européenne d'investissement (BEI) annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat de prêt de 30 millions d'euros soutenu par le programme de démonstration énergétique InnovFin de la Commission européenne.

L'objectif de ce type de financement est de soutenir des projets innovants à fort potentiel, développés par des entreprises visant à réaliser des changements majeurs en accord avec les objectifs climatiques de l'UE et contribuant au leadership de l'industrie européenne dans le développement de technologies durables. Carbios répond pleinement à ces critères avec ses procédés enzymatiques uniques au monde, qui ont le potentiel de contribuer à la durabilité de l'industrie du plastique.

Dans ce contexte, et à l'issue d'une analyse approfondie du modèle d'affaires de Carbios et des vérifications préalables menées par la BEI au cours de l'année écoulée, le présent prêt a été accordé pour soutenir le développement stratégique industriel et commercial de la technologie de recyclage enzymatique de Carbios. Cette dernière vise à transformer tous types de déchets PET et de fibres polyester en ses constituants de base au moyen d'un procédé biologique de dépolymérisation enzymatique et de les réutiliser ensuite pour produire des nouveaux produits en PET de qualité équivalente au vierge.

Le contrat annoncé aujourd'hui reflète la capacité de Carbios à répondre au problème croissant de la pollution par les matières plastiques grâce à la mise au point de son procédé, une technologie de rupture qui pourrait accélérer la transition vers une économie circulaire des matières plastiques. Contrairement aux procédés de recyclage conventionnels, la technologie de Carbios convertit le plastique PET (le polymère dominant dans les bouteilles, les barquettes et les textiles en polyester) en ses monomères de base, qui peuvent ensuite être utilisés comme matière première en tant que nouveau PET 100 % recyclé convenant à toutes les applications d'origine. À l'échelle industrielle, la technologie propriétaire de Carbios permettra aux producteurs de plastique PET1 de remplacer les produits pétrochimiques par des monomères issus de déchets de plastique PET, ce qui se traduirait par un contenu en PET 100 % recyclé dans les nouveaux produits.

Ce prêt de 30 millions d'euros, déboursé en une seule tranche par la BEI, est assorti d'un intérêt semestriel fixe de 5 %, avec une échéance de 8 ans. Cet accord est complété par un contrat d'émission de bons de souscriptions d'actions aux termes duquel Carbios émettra 2,5% du capital social entièrement dilué sous forme de bons de souscriptions d'actions au profit de la BEI, dont 1,25% avec un prix d'exercice de 40 euros par action, et 1,25% avec un prix d'exercice de 38,8861 euros par action, correspondant à la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action ordinaire de la société au cours des trois derniers jours de bourse précédant le cinquième jour précédant la date de signature. La création et l'émission de ces bons de souscription d'actions BEI, et donc le décaissement du prêt de 30 millions d'euros, sont conditionnés au vote par une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Carbios qui se tiendra au premier trimestre 2022, d'une délégation de compétence au conseil d'administration, et à une décision du conseil d'administration de la Société utilisant cette délégation de compétence.

"Nous sommes très heureux de cet accord signé avec la Banque européenne d'investissement et je tiens à remercier toutes les parties prenantes qui ont contribué à sa réalisation, a commenté Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios. Ce financement de la BEI est capital au moment où s'accélère l'industrialisation et la commercialisation sous licence de notre technologie de recyclage C-ZYME. Après le lancement opérationnel de notre démonstrateur industriel en septembre 2021, ce financement va permettre à Carbios de changer d'échelle et de s'imposer comme un acteur industriel et commercial de premier plan aidant les marques et producteurs de plastique à passer d'une gestion problématique des déchets plastiques à une solution permettant de réduire leur empreinte carbone".

Mariya Gabriel, commissaire européenne chargée de l'innovation, de la recherche, de la culture, de l'éducation et de la jeunesse, a déclaré : "Environ 26 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites en Europe chaque année, dont seulement une petite partie est actuellement recyclée. En soutenant ce projet, nous entendons contribuer à la circularité de l'industrie plastique ainsi qu'à sa durabilité. Une fois encore, la recherche et l'innovation s'avèrent essentielles pour avancer dans notre quête d'une économie respectueuse de la planète."