Carbios : innove dans le biorecyclage du polyester

(Boursier.com) — Carbios a aujourd'hui inauguré sa ligne de préparation de textiles au sein de son démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand en présence de M. Lescure, Ministre Délégué en charge de l'Industrie.

Pour fluidifier l'étape essentielle de préparation de textiles, actuellement réalisée majoritairement à la main ou sur plusieurs lignes, Carbios a mis au point une ligne intégrée et automatisée permettant, à partir de vêtements usagés ou de chutes de production, de produire des déchets textiles aptes à être dépolymérisés avec son procédé de biorecyclage par voie enzymatique. Cette ligne brevetée intègre l'ensemble des étapes de préparation (déchiquetage et extraction des points durs tels que boutons ou fermetures), et dote Carbios d'un outil de développement performant et évolutif.

La ligne contribuera à valider la technologie de biorecyclage des textiles à l'échelle du démonstrateur industriel (d'ici 2024), et confère à Carbios une expertise auprès des acteurs de la collecte et du tri pour spécifier la qualité des textiles et les étapes de préparation nécessaires pour les rendre apte au recyclage enzymatique. Cette expertise sera également précieuse pour les marques dans l'éco-conception de leurs produits.

Actuellement, le tri et la préparation des textiles sont essentiellement faits à la main avec un rendement faible, notamment en ce qui concerne les perturbateurs au recyclage comme les "points durs" (fermetures, boutons...). Afin d'optimiser ce processus crucial, Carbios contribue à une solution de préparation textile pour accélérer le développement du biorecyclage dans l'industrie du textile. Le recyclage enzymatique, ou biorecyclage, contribue ainsi à la construction d'une filière de recyclage des textiles et à l'accélération du recyclage "fibre à fibre", une démarche fortement attendue par les grandes marques du secteur pour, entre autres, s'affranchir de l'utilisation de bouteilles usagées.