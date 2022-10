Carbios étoffe son organisation dans la perspective de son développement business

(Boursier.com) — Carbios , société pionnière dans le développement de solutions dédiées au cycle de vie des polymères plastiques et textiles, annonce l'évolution de son organisation, un jalon nécessaire pour s'engager avec succès vers la commercialisation des technologies développées par la société.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Stéphane FERREIRA occupera le poste de Directeur des Opérations. A ce titre, il aura la charge du développement commercial à l'international de Carbios et pilotera la relation avec l'ensemble des partenaires industriels et commerciaux.

Stéphane FERREIRA verra également son équipe renforcée des expertises de Frédéric ALARCON et Arnaud TILLON au sein de deux nouvelles fonctions qu'il supervisera :

Frédéric ALARCON a rejoint Carbios le 5 septembre en qualité de Licensing Manager, avec la mission de construire et déployer le modèle de licences du procédé, qui est au coeur du modèle d'affaires de Carbios ;

Arnaud TILLON a pris la Direction Marketing du Groupe depuis le 12 septembre. Chargé de la définition et du déploiement de la stratégie marketing en soutien au développement de Carbios, il a également pour mission de renforcer la culture client au coeur de l'organisation.

Martin STEPHAN quittera, quant à lui, le 15 octobre 2022, ses fonctions de Directeur Général Délégué après presque six années passées au sein de Carbios.

Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios commente : "La nomination de Stéphane FERREIRA en tant que Directeur des Opérations est une excellente nouvelle pour Carbios. Par sa grande expérience des marchés à l'international, il aidera Carbios à franchir une nouvelle étape en assurant le déploiement à grande échelle des technologies développées par la Société. Je me réjouis également des récentes arrivées de Frédéric ALARCON et Arnaud TILLON, dont les expertises respectives en matière de licences et en matière d'offres sur les marchés de grande consommation seront précieuses. Enfin, au nom de toutes les équipes de Carbios, je tiens à saluer et à remercier Martin STEPHAN pour son engagement constant au service du développement de la société. Son expérience, son expertise et ses compétences ont été primordiales et ont contribué à nouer les partenariats qui permettent à Carbios d'être aujourd'hui aussi proche du déploiement industriel et d'être reconnue comme le futur leader mondial de l'économie circulaire des plastiques et des fibres."