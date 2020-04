Carbios et TechnipFMC annoncent la construction d'une usine de démonstration pour la dépolymérisation des déchets plastiques PET en monomères

Carbios et TechnipFMC annoncent la construction d'une usine de démonstration pour la dépolymérisation des déchets plastiques PET en monomères









(Boursier.com) — Carbios et TechnipFMC, ont annoncé que le centre opérationnel de TechnipFMC à Lyon assistera Carbios pour la construction d'une usine de démonstration du procédé de recyclage enzymatique de Carbios.

La technologie utilise des enzymes propriétaires pour recycler les déchets plastiques en PET (polyéthylène téréphtalate) en les valorisant en monomères prêts à être repolymérisés, en PET recyclé présentant les mêmes propriétés techniques et physiques que le PET vierge. Cette collaboration marque une étape importante dans la démonstration de cette technologie en vue de sa commercialisation.

TechnipFMC fournira des services de conseil, d'ingénierie, d'achats d'équipements et de supervision de la construction pour cette usine, qui sera située près de Lyon. La construction commencera cette année et les premières opérations devraient débuter en 2021.

Alain François, Directeur Général du bureau de Lyon de TechnipFMC, a déclaré : "Nous sommes ravis d'assister Carbios pour démontrer leur technologie de recyclage de plastique. Cette collaboration s'appuie sur notre savoir-faire technologique et notre approche innovante en matière de commercialisation de nouveaux procédés. Elle s'inscrit dans notre volonté de développement dans le domaine des procédés de recyclage et d'économie circulaire."

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios, a ajouté : "La collaboration entre Carbios et TechnipFMC a été très fructueuse au cours des dernières années et nous sommes ravis d'étendre ce partenariat à la construction de notre usine de démonstration. Cet accord s'appuiera d'une part sur les expertises respectives de Carbios et TechnipFMC pour en tirer le meilleur parti, et d'autre part sur notre ambition commune d'améliorer l'empreinte environnementale de l'industrie du plastique. La technologie de Carbios a démontré un niveau d'efficacité supérieur aux technologies conventionnelles pour recycler tous les plastiques à base de PET. Afin d'assurer sa mise en oeuvre à grande échelle, il est essentiel pour les opérateurs de pouvoir évaluer le procédé dans des conditions opérationnelles. Notre collaboration renforcée avec TechnipFMC entend répondre à ce besoin."