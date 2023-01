Carbios et Novozymes concluent un partenariat stratégique

(Boursier.com) — Carbios et Novozymes ont conclu un partenariat exclusif à long terme. Cet accord majeur garantit la production et la fourniture des enzymes de dégradation du PET de Carbios à l'échelle industrielle pour sa première usine unique au monde dont la production devrait démarrer en 2025 à Longlaville (France), ainsi que pour les futures usines sous licence de Carbios.

Carbios et Novozymes ont un partenariat depuis 2019 pour développer les enzymes à la fois pour le recyclage du PET1 et pour la biodégradation du PLA2, et ainsi relever le défi de la pollution plastique. En s'appuyant sur l'actuel Accord de Co-Développement, Carbios et Novozymes étendront leur collaboration pour développer, optimiser et produire des enzymes qui seront ensuite fournies par Novozymes à tous les futurs licenciés de la technologie de Carbios. Ce nouvel accord garantit aux deux parties l'exclusivité dans le domaine du partenariat.

Ce partenariat stratégique soutient le déploiement industriel de la technologie brevetée de Carbios du recyclage du PET, en commençant par la future usine de référence à Longlaville (France), qui sera la première usine de biorecyclage du PET au monde. La construction débutera dans le courant de l'année, les permis de construire et d'exploitation ayant été déposés auprès des autorités locales.

L'usine devrait démarrer en 2025 avec une capacité de traitement de 50.000 tonnes de déchets par an.