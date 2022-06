Carbios : du nouveau au Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Carbios a tenu son Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire à Clermont-Ferrand. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 5.053.315, soit un quorum de 45,2%. L'ensemble des résolutions de l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire ont été adoptées à l'exception de la 18ème résolution.

La société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles annonce à l'issue de l'Assemblée la nomination de deux nouveaux administrateurs : Isabelle Parize, Présidente de Delsey Paris, et Juan de Pablo, Professeur en Ingénierie moléculaire à l'école Pritzker et Vice-Président Exécutif pour la Science, l'Innovation, les Laboratoires Nationaux et les Initiatives Mondiales à l'Université de Chicago.

Leurs visions stratégiques ainsi que leurs expériences solides et complémentaires dans le management, le marketing et la science leur permettront d'accompagner Carbios dans la concrétisation de ses ambitions stratégiques. La société a remercié chaleureusement les administrateurs sortants, Mieke Jacobs et Jacques Breuil, pour leur contribution dans la phase de développement de Carbios.

"L'évolution de la composition du Conseil permettra de mieux accompagner les phases clés de Carbios. Isabelle Parize et Juan de Pablo apportent des compétences complémentaires de haut niveau international et partagent l'ambition de Carbios de devenir un leader du biorecyclage des plastiques en ayant un impact positif sur notre planète", indique Philippe Pouletty, Président du Conseil d'administration de Carbios.