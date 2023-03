Carbios double son nombre de brevets délivrés en deux ans sur ses technologies propriétaires

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, a doublé le nombre de ses brevets délivrés depuis son dernier bilan fin 2020. Carbios (en propre ou via sa filiale Carbiolice) détient actuellement 336 titres dans le monde, constituant 53 familles de brevets. En 2022, plusieurs délivrances de titres protégeant les enzymes propriétaires dégradant le PET ont eu lieu dans des pays d'intérêt comme les Etats-Unis et également dans des pays asiatiques dont l'Indonésie, la Corée du Sud, la Chine, le Japon et l'Inde. Carbios a aussi obtenu des délivrances au sein de ses familles de brevets protégeant le procédé de production de plastiques biodégradables, notamment pour le mélange-maître contenant l'enzyme ou son procédé d'obtention.

"Depuis deux ans, nous avons essentiellement renforcé notre protection sur notre procédé de biorecyclage du PET et des enzymes propriétaires associées" indique Lise LUCCHESI, Directrice de la Propriété Intellectuelle de Carbios. "Pour les années à venir, nous allons continuer à consolider la protection de ce procédé mais également celle du procédé de biodégradation du PLA par le dépôt de nouvelles demandes de brevet. Nous poursuivons aussi les procédures de délivrance de nos demandes de brevets déjà déposées afin d'aboutir à des brevets délivrés."

"Depuis la création de Carbios, les départements de 'R&D' et Propriété Intellectuelle ont travaillé main dans la main afin de garantir la protection maximale de nos enzymes ainsi que de nos procédés" a commenté le Prof. Alain Marty, Directeur Scientifique de Carbios. "Ces efforts continus de protection étendue et internationale sont cruciaux pour protéger nos innovations et garantir le déploiement industriel de nos technologies."