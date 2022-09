Carbios disposait d'une trésorerie de 121 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement de solutions biologiques pour optimiser la gestion du cycle de vie des plastiques et textiles, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels clos le 30 juin 2022 et approuvés par le Conseil d'administration de la société.

Pour le premier semestre 2022, les charges opérationnelles s'élèvent à 11.531 KE contre 5.671 KE au premier semestre 2021.

Frais de Recherche & Développement nets : Le Groupe a amplifié ses efforts de recherche et développement sur l'ensemble de ses thématiques d'innovation et en particulier sur le biorecyclage des plastiques et fibres en PET. Les frais de recherche et développement nets se sont élevés à 5.540 KE sur le premier semestre 2022 contre 2.335 KE sur le premier semestre 2021.

Le Groupe présente également un résultat net "ajusté" des effets IFRS sur la prise de participation de Carbiolice, qui prend en compte le résultat financier, la charge d'impôt et le retraitement / l'annulation de la "quote-part du résultat dans les sociétés mises en équivalence". Ainsi, ce résultat net "ajusté" correspond à une perte de 11,8 millions d'euros au 30 juin 2022, contre une perte de 5,8 millions d'euros au 30 juin 2021.

Le Groupe dispose d'une situation financière solide, avec une trésorerie de 121 ME au 30 juin 2022, contre 105 ME au 31 décembre 2021, notamment grâce à l'encaissement, en juin 2022, du prêt de 30 millions d'euros consenti à Carbios par La Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Compte-tenu de la situation financière au 30 juin 2022 et de ses dépenses opérationnelles prévisionnelles, la société estime être en mesure de faire face à ses échéances à venir au-delà des 12 prochains mois.

En juin 2022, Carbios a encaissé le prêt de 30 millions (29,55 ME nets de frais) consenti par la Banque Européenne d'Investissement (BEI) à la Société tel qu'annoncé en date du 20 décembre 2021. Le contrat, soutenu par le programme de démonstration énergétique InnovFin de la Commission européenne, prévoit un remboursement annuel à capital constant, à compter du 29 juin 2025 et jusqu'au 29 juin 2030.

Pour rappel, l'objectif de ce type de financement est de soutenir des projets innovants à fort potentiel, développés par des entreprises visant à réaliser des changements majeurs en accord avec les objectifs climatiques de l'UE et contribuant au leadership de l'industrie européenne dans le développement de technologies durables. Ce prêt de 30 millions d'euros, déboursé en une seule tranche par la BEI, est assorti d'un intérêt annuel fixe de 5%, avec une échéance de 8 ans et un premier remboursement en 2025. Cet accord est complété par un contrat d'émission de bons de souscriptions d'actions aux termes duquel Carbios a émis 2,5% du capital social entièrement dilué sous forme de bons de souscriptions d'actions au profit de la BEI, dont 1,25% avec un prix d'exercice de 40 euros par action, et 1,25% avec un prix d'exercice de 38,8861 euros par action, correspondant à la moyenne pondérée par les volumes du cours de l'action ordinaire de la société au cours des trois derniers jours de bourse précédant le cinquième jour précédant la date de signature.

La création et l'émission de ces bons de souscription d'actions BEI, et donc le décaissement du prêt de 30 millions d'euros, étaient conditionnés au vote par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Carbios du 2 février 2022, d'une délégation de compétence au Conseil d'administration, et à une décision du Conseil d'administration de la société utilisant cette délégation de compétence.