Carbios démultiplie ses capacités d'optimisation d'enzymes

(Boursier.com) — Carbios , pionnier dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, démultiplie ses capacités de criblage d'enzymes avec l'adaptation de la technologie de microfluidique en partenariat avec le Centre de Recherche Paul Pascal (une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Bordeaux, spécialiste de la microfluidique).

Cette technologie de pointe permet aujourd'hui de cribler des millions d'enzymes en une journée, accélérant le processus d'optimisation d'enzymes dégradantle PET. Cet avantage compétitif considérable permet à Carbios de réduire le délai entre la phase 'R&D' et la production de ses enzymes propriétaires, et ainsi de développer plus rapidement des solutions concrètes à la pollution plastique.

"Depuis que nous avons intégré la microfluidique à notre processus de criblage il y a plus d'un an, nous avons évalué des millions d'enzymes ce qui aurait pris auparavant des années" explique le Prof. Alain Marty, Directeur Scientifique chez Carbios. "Cette technologie nous permet d'accéder à une diversité enzymatique incroyable en un temps record. Elle nous a ainsi permis d'optimiser l'enzyme présentée en 2020 dans la revue Nature et c'est cette enzyme optimisée qui sera utilisée dans notre première unité de référence industrielle en 2025."

"La microfluidique est déjà utilisée dans le monde du diagnostic médical grâce à son potentiel d'analyse d'échantillons biologiques. Lorsque Carbios nous a sollicités pour mettre la microfluidique au service de nouvelles applications industrielles, c'était une grande première" commente Jean-Christophe Baret, Professeur à l'Université de Bordeaux et responsable d'équipe au Centre de Recherche Paul Pascal hébergé par le CNRS. "Nous sommes très heureux de développer de nouvelles méthodes utilisant la puissance de cette technologie au service d'une cause environnementale pour la réduction de la pollution plastique."