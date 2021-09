Carbios : démarrage du démonstrateur industriel opérant sa technologie de recyclage enzymatique baptisée C-ZYME

(Boursier.com) — Carbios annonce le démarrage de son démonstrateur industriel opérant sa technologie de recyclage enzymatique baptisée C-ZYME, installé sur le site de Cataroux à Clermont-Ferrand et inauguré ce jour.

Jean-Claude Lumaret, Directeur Général de Carbios, déclare : "Depuis plus de 10 ans, nous développons des solutions innovantes pour repenser la fin de vie des plastiques et des textiles. Ce démonstrateur industriel nous permet de concrétiser les promesses de notre procédé enzymatique C-ZYME. La boucle du recyclage à l'infini des déchets à base de PET devient une réalité !"

Ce démonstrateur représente l'ultime étape de développement du procédé C-ZYME. Il permettra de valider les performances techniques, environnementales et économiques du procédé de recyclage enzymatique du PET et préfigure également le design des futures unités industrielles. Son exploitation, permettra, d'ici fin 2022, d'établir les documents d'ingénierie complets du procédé (PDP : Process Design Package) pour la construction et le fonctionnement d'une unité industrielle de référence (dont la capacité est estimée à 40.000 tonnes par an), et de futures usines qui seront exploitées sous licences.

Ce démonstrateur industriel permettra également la production de lots de monomères issus du recyclage enzymatique de déchets en PET, afin de garantir les validations techniques et réglementaires du PET recyclé auprès des futurs licenciés.

"L'unité de démonstration comprend notamment un réacteur de dépolymérisation d'une capacité de 20m3 pouvant traiter 2 tonnes de PET, ce qui représente l'équivalent de 100.000 bouteilles par cycle. C'est une étape majeure dans l'histoire de Carbios qui démontre ainsi le fonctionnement de son procédé révolutionnaire à une échelle industrielle" complète Jean-Claude Lumaret.

L'optimisation des paramètres de fonctionnement ainsi que la production des lots de monomères sont aujourd'hui assurées par une équipe de dix personnes. Une première hydrolyse a été réalisée avec succès, confortant la montée en échelle du procédé.

Le procédé de recyclage enzymatique C-ZYME met en oeuvre une enzyme capable de dépolymériser de façon spécifique le PET (polytéréphtalate d'éthylène) contenu dans différents objets plastiques ou textiles. Les monomères issus du procédé de dépolymérisation sont purifiés, en vue d'être repolymérisés en un PET de qualité équivalente au PET vierge issu de la pétrochimie. Contrairement aux procédés conventionnels, l'innovation de Carbios permet un recyclage à l'infini de tous types de déchets en PET (plastiques clairs, colorés, opaques, complexes, textiles polyester) ainsi que la production de produits PET 100% recyclés et 100% recyclables, sans perte de qualité.