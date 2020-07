Carbios : corrige le tir après l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Carbios corrige de 11% ce jeudi à 27,60 euros, alors que la société a annoncé le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant définitif de 27 ME auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Concomitamment à l'Offre Primaire, des fonds d'investissement dont la société de gestion est Truffle Capital et la Holding Incubatrice Série 1 ont cédé 380.952 actions existantes représentant un montant de 10 ME.

L'Offre Primaire a donné lieu à l'émission de 1.028.572 actions ordinaires nouvelles, soit 14,79% du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 26,25 euros (prime d'émission incluse), représentant une levée de fonds totale de 27.000.015 euros. Le prix de souscription s'établit à 26,25 euros, représentant une décote de 15,32% sur le cours de clôture de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris.

A l'issue de l'Offre Primaire, le capital social de la Société est désormais composé de 7.982.172 actions de 0,70 euro de valeur nominale chacune. Sur la base des éléments de trésorerie (15,9 ME au 31 décembre 2019) et de ses dépenses prévisionnelles, le montant levé dans le cadre de l'opération, devrait permettre à la société de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'au 2ème trimestre 2023.

Parmi les dernières notes de brokers, Kepler Cheuvreux a dégradé le dossier à 'conserver' avec un objectif de cours de 22 euros.